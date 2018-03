Ajax zonder Huntelaar tegen Groningen, Dolberg staat voor rentree

Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Kasper Dolberg in het uitduel tegen FC Groningen zijn eerste speelminuten gaat maken van 2018, de Deense aanvaller kan zijn rentree bij Ajax maken komende zondag.

Voor Ten Hag is het een wisseling van de wacht in de aanvalslinie, waar Klaas Jan Huntelaar tegen FC Groningen waarschijnlijk niet inzetbaar is. Daar komt Dolberg dan als geroepen en kan de Deen zijn rentree maken bij Ajax.

'Het is heel vreugdevol dat hij deze week is aangesloten bij de groep. Hij heeft vrijdag voor het eerst ook weer elf tegen elf meegedaan. Dat is een prima ontwikkeling. We gaan het zaterdag bekijken. Misschien is hij er zondag al bij,' liet Ten Hag weten op de clubwebsite.

De interlandperiode was voor de Deen dan ook de opmaat naar zijn rentree, waar hij met Denemarken goed voor de dag kwam. 'Ik ben trots op al mijn spelers. Het is zeker geweldig om te zien dat onze spelers zich etaleren zoals ze dat hebben gedaan afgelopen weken. Dat kan alleen maar een positieve uitwerking hebben voor zondag.'

De Ligt en Kluivert

Waar Dolberg bij Denemarken positief opviel, waren dat Kluivert en De Ligt dat bij Oranje tegen Portugal. Kluivert kende zijn debuut in het grote Oranje onder Koeman. 'Debuteren is iets groots, daar moet je even van genieten', aldus Ten Hag. 'Maar hij wil ook prijzen winnen. Dan moet hij zondag uitblinken en vlammen.'

Verdediger De Ligt viel opnieuw positief op, 'Die ervaring op een nog hoger niveau brengt je verder en dat brengt er nog een extra niveau erbovenop. Je moet je grenzen verleggen. Dat hebben ze gedaan en zeker Matthijs.'

Niks meer verliezen

Ten Hag beseft dat het in de strijd om de landstitel geen punten meer mag morsen, waar PSV dit weekend thuis tegen NAC speelt en zelf ook moet winnen om het gat niet te laten verkleinen. 'In deze fase gaat het met name om de mentale factor. Het gaat het erom dat je er ook staat als het er echt om gaat. Iedere wedstrijd is dé wedstrijd. Zondag gaat het weer om alles. Zo moeten we het ook beleven.'

