Pijntjes houden Messi ook tegen Sevilla aan de kant

Afgelopen week in de interlandperiode moest Lionel Messi opnieuw verstek laten gaan, het duel tegen Spanje werd zonder hem dik verloren.

Een aanslag op de ploeg van Argentinie, wat met 6-1 klop kreeg van het vernieuwde Spanje. Voor Messi blijven de fysieke ongemakken hem teisteren, waardoor de Vlo ook komend weekend aan zijn neus voorbij moet laten gaan.

Trainer Valverde houdt al rekening met de afwezigheid van Messi, ''Hij heeft wat lichte klachten en we moeten daar rekening mee houden.' In aanloop naar het duel met Sevilla liet Valverde weten: ''We moeten voorkomen dat het erger wordt. We zullen dus wat langer wachten met een beslissing over zijn inzetbaarheid.'

Aankomende week staat het Champions League treffen met AS Roma op het programma, iets waar Valverde nog niet naar wil uitkijken. 'We kijken niet naar woensdag als het gaat over de beschikbaarheid van Messi voor zaterdag', aldus Valverde. 'Natuurlijk is de opstelsom van wedstrijden een risico, maar hij is zo belangrijk.'

