De 36-jarige Zweed Zlatan Ibrahimovic is klaar voor zijn avontuur bij LA Galaxy, waar hij alle twijfel wegneemt.

Vervolg: Ibrahimovic staat voor debuut bij LA Galaxy: Ik heb nog steeds honger

In zijn officiele presentatie liet de Zweed weten: ''De leeuw is nog hongerig. Ik ben oud geboren en zal jong sterven, Maak je geen zorgen om mijn leeftijd. Ik ging naar Engeland in een rolstoel en veroverde Engeland in drie maanden. Ik kom hier om een van de jongens te worden die deze competitie een boost geeft.'

Eerder dacht Ibrahimovic al aan een avontuur in Amerika, maar toen kwam het avontuur bij United daar nog tussendoor. 'Deze transfer had voor mijn verhuizing naar Manchester United moeten plaatsvinden. Ik was met mijn hoofd al hier, ik wilde hier komen. Het ging toen niet door. Maar het was voorbestemd dat ik hier zou eindigen. Los Angeles belde en ik antwoordde.'

Waar de Zweed zijn eerste training bij de MLS League club al heeft afgewerkt, kan Ibra zaterdag zijn debuut al maken voor LA Galaxy. 'Ik ben hier, ben beschikbaar en wil spelen. Ik voel me als een kind die voor het eerst het snoepje krijgt waar hij al zo lang naar smachtte. Zo voel ik me, al ga ik voor de bal in plaats van voor het snoepje.'

Ibrahimovic staat voor debuut bij LA Galaxy: Ik heb nog steeds honger

Een korte samenvatting: De 36-jarige Zweed Zlatan Ibrahimovic is klaar voor zijn avontuur bij LA Galaxy, waar hij alle twijfel wegneemt..