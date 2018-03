Kuipers mag zich opnieuw laten gelden op WK in Rusland

De FIFA heeft de arbiter uit Oldenzaal laten weten dat hij opnieuw mag fluiten op het aankomende WK in Rusland komende zomer.

Voor Kuipers kwam de boodschap niet echt als verrassing, waar de arbiter uit Oldenzaal ook al aanwezig was op het WK in Brazilie in 2014. Waar Kuipers met zijn vaste team zal afreizen naar Rusland, weet de arbiter nog niet hoe lang hij blijft doorgaan na het WK en zal hij na het eindtoernooi die overweging maken.

Ook arbiters Duitser Felix Brych, de Sloveen Damir Skovina en de Turk Cüneyt Cakir zijn aanwezig op het WK. Scheidsrechters uit Rusland en Engeland zijn er echter niet bij.

Kuipers liet weten opnieuw tevreden te zijn met dat hij naar het WK mag, 'Het is een enorme eer twee keer op rij geselecteerd te worden voor zo’n groot toernooi. Fantastisch dat mijn vaste assistenten ook zijn geselecteerd, zodat we als één team in Rusland kunnen presteren.'

In de tweede week van april zal team Kuipers afreizen naar Italie om zich voor te bereiden op het WK.

