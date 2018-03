Kuyt krijgt zo gewilde afscheidswedstrijd bij Feyenoord

Waar Feyenoord het kampioenschap vorig seizoen grotendeels te danken had aan Dirk Kuyt, heeft de Rotterdamse topclub laten weten dat Kuyt een afscheidswedstrijd krijgt.

Waar Dirk Kuyt de afscheidswedstrijd zelf al langer in het hoofd had, is dit nu dus ook officieel bevestigd. 'Deze wedstrijd werd al besproken met Feyenoord tijdens de gesprekken over mijn terugkeer naar Rotterdam. En nu gaat het dus echt gebeuren. Het lijkt me fantastisch om met veel bekenden uit het verleden weer voor Het Legioen te spelen in De Kuip.'

Welke spelers zullen meespelen in het afscheidsduel is nog onduidelijk, maar het zou een mix worden tussen spelers van Katwijker, FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe en Oranje. De opbrengt van de wedstrijd zal geheel ten goede komen aan de goede doelen van Dirk Kuyt Foundation, de Feyenoord Foundation en Support Casper.

