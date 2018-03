Aankomend weekend staat het duel tussen FC Groningen en Ajax op het programma, waar Lindgren beide onder contract heeft gestaan.

Vervolg: Rasmus Lindgren: 'Als ik mag kiezen dan FC Groningen'

De middenvelder van BK Häcken volgt het duel van komend weekend dan ook met bovenverwachte belangstelling. Waar de middenvelder toch liever voor FC Groningen zal kijken in plaats van Ajax, 'De club zit in mijn hart en ik baal er van dat ze nu zo'n slecht seizoen doormaken. Maar wat ik nog erger vind is dat het stadion zo leeg zit. Dit is niet hoe ik FC Groningen ken.'

'Toen ik er speelde zat het bomvol en vonden tegenstanders het niet leuk om naar Groningen te gaan. Ik hoop dat die sfeer en dat gevoel weer terugkomt. Ik verwacht dat FC Groningen revanche wil nemen op het slechte seizoen en hoop dat het er voor zorgt dat ze een hele goede wedstrijd spelen. Aan de andere kant heeft Ajax meer kwaliteit en moeten ze natuurlijk ook alles winnen om in de race om het kampioenschap te blijven.'

Lindgren zit toch in dubio, waar hij Ajax het kampioenschap gunt, maar FC Groningen de drie punten. 'Het zou mooi zijn voor Ajax als ze drie punten pakken, want ik hoop dat ze kampioen worden. Maar ik heb meer sympathie voor FC Groningen en daarom hoop ik toch dat zij winnen.'

