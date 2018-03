Freddie Fu: 'Zlatan had gerust bij Man. United kunnen blijven'

Waar Zlatan Ibrahimovic kort geleden zijn transfer naar het Amerikaanse LA Galaxy zelf wereldkundig maakte, had volgens dokter Freddie Fu de Zweed gerust kunnen aanblijven bij Manchester United.

Dokter Freddie Fu hielp de Zweedse vedette bij het herstel van zijn zware knieblessure die hij in april 2017 opliep. Waar Ibrahimovic herstelde, leek het einde voor de spits dichterbij te komen. Kort geleden besloot Ibra zijn contract te laten ontbinden en te vertrekken naar de Amerikaanse MLS League.

'Als hij wil, kan hij nog in de Premier League spelen, Maar het nieuwe seizoen in de Major Soccer League begint nu, dus als je daar naartoe wilt, moet je het nu doen. Hij had nog wel bij United kunnen spelen. Zlatan is erg intelligent, geen gewone voetballer. Hij is niet alleen fysiek sterk, maar ook technisch erg vaardig en hij kan dingen klaarspelen op het veld,' laat dokter Fu weten in gesprek met de South China Morning Post.

'Ik denk dat als hij was gebleven, dan zou hij volgend jaar meer gespeeld hebben. Maar hij is 36 en leeftijd speelt ook een rol. Zlatan had er al lang over gepraat, dat de MLS hem al een aantal jaar wilde hebben. Na zijn blessure en revalidatie was het misschien tijd om te verhuizen. Het moet een moeilijke beslissing zijn geweest, maar ik weet dat veel teams hem wilden hebben, niet alleen LA Galaxy, maar clubs in heel Europa. Ze willden hem allemaal. Maar hij heeft zijn hele leven als in Europa gespeeld.'

