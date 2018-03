De Portugese vedette Cristiano Ronaldo lijkt op 33-jarige leeftijd nog steeds van onschatbare waarde, zowel voor Portugal als voor Real Madrid.

Vervolg: Ronaldo: Blijft een droom waarin ik leef en wil nog steeds meer

Waar de droom die Ronaldo beleeft maar blijft voortleven, waar de Portugees het zelf amper maar allemaal kan bevatten. Ronaldo werd inmiddels al vijf jaar tot beste speler van de wereld gekroond, ''Ik heb zelfs nooit durven dromen van het winnen van vijf Gouden Ballen. Als ik mijn carrière vandaag zou moeten beëindigen, zou ik dat doen met een goed gevoel, een gevoel van trots. Ik heb alles gewonnen wat er te winnen valt. Ik had nooit verwacht dat mijn carrière zo prachtig zou verlopen.'

''Natuurlijk is het mijn ambitie om nog één, twee of drie Gouden Ballen te winnen,' liet de Portugees weten in gesprek met Desimpedidos. ''Ik heb de capaciteiten om dat voor elkaar te krijgen. Ik hoor nog steeds bij de beste spelers ter wereld, al denken sommige mensen daar anders over.'

Geschiedenis

Op vroege leeftijd wist Ronaldo al dat hij tot groot talent werd aanschouwd, 'Ik wist al op jonge leeftijd dat ik een speciaal kind was. Ik was net zo oud als mijn ploeggenoten, maar kon dingen met de bal die zij niet konden. Vanaf welk moment ik dacht dat ik de Gouden Bal ooit zou kunnen winnen? Ik wist dat het mogelijk was toen ik zestien of zeventien was.'

'Het is altijd mijn doel geweest om profvoetballer te worden en te spelen voor mijn land. Ik keek enorm op tegen Rui Costa, Fernando Couto en Luís Figo. Het was mijn doel om ooit met hen te spelen en dat is gelukt. Ik denk dat ik heel veel prachtige momenten heb meegemaakt, ik heb geen dromen meer om waar te maken.'

'Als je me vraag wat ik nog zou willen winnen, dan is dat natuurlijk het WK. Portugal behoort niet tot de favorieten. Brazilië, Spanje, Duitsland en Argentinië hebben meer grote spelers. Maar niets is onmogelijk. We beginnen met een zware wedstrijd tegen Spanje, het is ons doel om de groepsfase te overleven en dan zien we wel waar het schip strandt.'

Mentale kracht sleutel tot succes

'Het wordt er niet beter op wanneer je jezelf extra druk oplegt, je moet juist rustig in je hoofd zijn. Als je ergens te geobsedeerd van bent, haal je je doelen niet. De sleutel naar succes? Behalve hard werken moet je ook van jezelf houden. Je moet het zelfvertrouwen hebben om jezelf te beoordelen. Ik kan niet zeggen dat ik Prince Charming ben, maar als ik in de spiegel kijk ben ik blij met wat ik zie.'

