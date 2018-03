Waar de overnamesoap rondom Aleksei Korotaev zijn einde nadert, kan Roda JC binnenkort weer opgelucht adem gaan halen.

Vervolg: Roda JC lijkt lucht te kunnen klaren rondom Korotaev

Waar Aleksei Korotaev in Dubai een ongedekte cheque uitschreef, zit hij sindsdien vast. De Zwitserse Rus hield vol dat de handtekeninig niet van hem was maar was vervalst, waar de uitspraak nu inderdaad in zijn voordeel lijkt te vallen.

Roda JC zit nog steeds in de wachtkamer wat betreft de overname door Aleksei Korotaev, waar volgende week de uitspraak volgt over het hoger beroep wat de Zwitserse Rus heeft aangespannen om zijn naam te zuiveren.

Roda JC lijkt lucht te kunnen klaren rondom Korotaev

Een korte samenvatting: Waar de overnamesoap rondom Aleksei Korotaev zijn einde nadert, kan Roda JC binnenkort weer opgelucht adem gaan halen..