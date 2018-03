Phillip Cocu, de trainer van PSV, laat zijn elftal al seizoen lang in de tweede helft van de competitie het best presteren.

Vervolg: Aad de Mos: Cocu heeft die kwaliteit gewoon

Waar alle trainers zich proberen te onderscheiden in de tweede seizoenshelft, lukt dat Phillip Cocu van PSV nog het best. Waar Ajax normaliter na de winterstop goed uit de bus komt, is het de laatste jaren vooral PSV wat de klok slaat.

'In het geval van Cocu denk ik dat het geen toeval is,' laat De Mos weten in gesprek met De Telegraaf. 'Elk seizoen hebben ze bij PSV in de eerste seizoenshelft wel een dipje, maar wat Cocu kenmerkt, is dat hij het team daar meestal ook weer snel uit weet te krijgen.'

'Vaak blijven ploegen te lang in een crisis hangen, maar ik vind dat Cocu snel een oplossing ziet. Dan komt hij met een verandering van speelwijze of met een paar andere spelers in de ploeg en dan komt er toch weer snel stabiliteit in de prestaties. Dat is toch een kwaliteit.'

Waar Ajax halverwege het seizoen Eric ten Hag aanstelde als opvolger van Marcel Keizer, vindt De Mos dat Ten Hag nog niet het onderste uit de kan heeft weten te halen. 'Ik had wat meer verwacht van hem. De goede tactische ingrepen die je van hem bij FC Utrecht zag, heb ik bij Ajax minder gezien. Het lijkt toch of hij een beetje in een keurslijf zit, waardoor hij beperkt wordt in zijn tactisch handelen. Het is ook niet zo gek dat je een aanloopperiode nodig hebt als je van de subtop naar een topclub gaat. Die tijd heeft hij niet gekregen doordat hij midden in het seizoen de stap heeft gemaakt.'

Aad de Mos: Cocu heeft die kwaliteit gewoon

Een korte samenvatting: Phillip Cocu, de trainer van PSV, laat zijn elftal al seizoen lang in de tweede helft van de competitie het best presteren..