In 2014 stapte De Vrij over van Feyenoord naar het Italiaanse AS Roma, maar de club heeft een deel van de transfersom nooit betaald.

Vervolg: Feyenoord wil miljoenen van SS Lazio zien en stapt naar CAS

De club uit Rome heeft het laatste deel van de transfersom nooit betaald, waardoor Feyenoord zich genoodzaakt voelt om naar het CAS te stappen. Volgens Feyenoord zal het gaan om een bedrag van 2 miljoen euro. 'Over bedragen en details praten wij nooit, Maar omdat wij de laatste termijn van de transfersom van Lazio Roma niet op onze rekening hebben ontvangen hebben we de zaak geruime tijd geleden aanhangig gemaakt bij het CAS.'

De stap naar het CAS moet Feyenoord de resterende 2 miljoen euro opleveren, 'We zijn in afwachting van de uitspraak.'

