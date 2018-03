Afellay uit selectie Stoke City geweerd door trainer Lambert

In de beslissende fase van de competitie heeft Stoke City trainer Paul Lambert de oud PSV-er Afellay niet meer nodig.

The Telegraph weet te melden dat Ibrahim Afellay niet meer welkom is bij de selectie van Stoke City, waar hij het seizoen niet meer hoeft af te maken. Het salaris van de middenvelder wordt naar verluidt wel gewoon doorbetaald.

Waar Lambert de oud PSV-er niet meer nodig heeft, is Lambert van mening dat de werkhouding van Afellay te wensen overlaat. Afellay kwam in 2015 transfervrij over en heeft nog een doorlopend contract tot medio 2019.

