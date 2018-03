Pusic: Besef dat het een lastige periode gaat worden

Waar Verbeek op straat is gezet door FC Twente, moet interim trainer Marino Pusic de laatste wedstrijden voor FC Twente verzorgen.

Waar Marino Pusic te boek staat als people manager, moet de band met de spelers worden verbeterd en moet rechtstreekse degradatie worden voorkomen in de laatste wedstrijden van dit seizoen.

Pusic beseft dat het niet gemakkelijk zal worden, 'Natuurlijk wordt het heel pittig, Het opbouwen van het zelfvertrouwen van de selectie is een klus, maar ook een geweldige uitdaging. Het was goed om te zien dat er op de eerste training zoveel leven in de brouwerij was. We zullen toch nieuwe mentale energie nodig hebben om de laatste zes wedstrijden vol gas te geven. Ik geloof er heilig in dat deze groep het kan redden en ook gaat redden.'

