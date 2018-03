Waar Ajax Eric ten Hag van FC Utrecht haalde als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer, heeft het er volgens Aad de Mos niet veel beter op gemaakt.

Vervolg: De Mos: Ten Hag laat nog niet het achterste van zijn tong zien

Aad de Mos is van mening dat Ten Hag nog niet het beste in zichzelf naar boven heeft gehaald bij Ajax, 'Ik had wat meer verwacht van hem. De goede tactische ingrepen die je van hem bij FC Utrecht zag, heb ik bij Ajax minder gezien. Het lijkt toch of hij een beetje in een keurslijf zit, waardoor hij beperkt wordt in zijn tactisch handelen.'

In de afgelopen vijf seizoenen wist Ten Hag zijn ploeg vier keer na de winterstop beter te laten spelen. Bij Ajax is dat nog niet het geval en moeten de Amsterdammers nog een achterstand op koploper PSV zien goed te maken in de laatste duels van dit voetbalseizoen.

'Het is ook niet zo gek dat je een aanloopperiode nodig hebt als je van de subtop naar een topclub gaat. Die tijd heeft hij niet gekregen doordat hij midden in het seizoen de stap heeft gemaakt,' aldus De Mos.

