Maaskant wil Almere City binnen twee jaar in Eredivisie brengen

De 49-jarige Schiedammer staat voor een nieuw avontuur bij Almere City, waar Maaskant aan de slag gaat als technisch directeur.

Waar Maaskant de afgelopen 25 jaar met wisselend succes in de voetbalwereld had gewerkt, leek hij er wel klaar mee te zijn. Deze terugkeer is dan ook enigzins verrassend te noemen. ''Het is zo verkrampt en formeel geworden', constateerde Maaskant. 'Als ik sommige trainers en technisch directeuren hoor praten, zeg… Alsof voetbal een soort wetenschap is.'

Maaskant stond eerder al aan het roer bij onder meer RBC, Go Ahead Eagles, Willem II, MVV, NAC Breda, Wisla Kraków, FC Groningen en Dinamo Minsk. Waar Maaskant zijn droom om beste trainer te worden liet varen, is dit nu een hele andere richting. ''In feite ben ik dan nog steeds de coach die het maximale uit mensen haalt.'

Toch leek Maaskant de voetbalwereld niet helemaal los te kunnen laten en tekent hij bij Almere City een contract tot medio 2020 als Technisch Directeur. De ambitie is er bij Maaskant, ''De doelstelling is om in 2020 daadwerkelijk te gaan voor promotie naar de Eredivisie.'

'Almere City heeft één probleem: de technische kant loopt achter bij de rest van de organisatie. Er is bijvoorbeeld geen goed scoutingapparaat. De doorstroming vanuit de jeugd moet naar een hoger plan. Daar ligt dus een mooie uitdaging.'

Het eigen bureau van Maaskant, Bureau Recruit a Student gaat ook gewoon door en dat blijft hij ernaast doen. 'Met mijn bedrijfje draaiden we in Almere een pilot om sporters ook aan een maatschappelijk cv te helpen. Op een gegeven moment kreeg ik van algemeen directeur John Bes de vraag om eens mee te denken over een nieuwe assistent-trainer, een hoofd opleiding en een technisch manager. Na verloop van tijd dacht ik: Waarom doe ik het niet zelf? Ik was niet klaar met het wereldje, alleen maar met het trainerschap. Almere City heeft kernwaarden als eigenwijs, ambitieus en jong en die zijn ook op mij van toepassing. Ik was als coach altijd al innovatief.'

