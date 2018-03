Heracles gaat komende zomer schoon schip maken

De ervaren doelman en aanvoerder Bram Castro van Heracles Almelo is dit seizoen voor het laatst, het contract wordt niet verlengd.

Naast de ervaren doelman van Heracles Almelo, nemen de Heraclieden nog van een zestal andere basisspelers ook afscheid aan het eind van dit seizoen. Het zou gaan om Gor Agbaljan, Renze Fij, Kai Huisman, Daryl van Mieghem (nu verhuurd aan De Graafschap) en Jaroslav Navratil.

De Technisch Manager van de club laat weten: ''We zijn deze spelers dankbaar voor hun inzet voor onze club. We wensen hen veel succes in hun verdere carrière.'

De ervaren doelman kwam tot op heden tot 121 duels in het shirt van Heracles, waar hij sinds 2014 al onder de lat stond.

