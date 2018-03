Fraser: Heb ook gedacht aan stap naar het buitenland

Vitesse trainer Henk Fraser koos er kort geleden voor om volgend seizoen bij Sparta aan de slag te gaan, terwijl hij in zijn achterhoofd een zwak heeft voor Feyenoord.

Over zijn keus heeft Fraser dan ook geen spijt, 'Nee, totaal niet. En dat zou ook niet netjes zijn geweest. Het contract van Gio loopt door en ik beschouw hem als een vriend,' aldus Fraser in gesprek met De Telegraaf.

Waar Fraser een zwak heeft voor Feyenoord, hoopt hij dat Van Bronckhorst ook volgend seizoen nog aan het roer staat bij de Rotterdammers. Ook dat Gio dit seizoen de beker weet te winnen. 'Iedereen weet hoe ik daarover denk. En dat zal niet veranderen of ik daar nu wel of niet ooit een kans als trainer krijg.'

Waar het Sparta werd wat volgend seizoen zijn nieuwe werkgever is, dacht Fraser ook aan een stap naar het buitenland, 'Ik kom op een leeftijd dat je als trainer ook aan het geld moet denken. En daarnaast trekt het me zeker om in een andere cultuur en andere omgeving te werken. Dat lijkt me erg interessant. Een bijzondere club in het Nederlandse voetbal.'

