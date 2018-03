Waar Ronald Koeman de nieuwe bondscoach is van Oranje, denkt Van Hooijdonk dat topspits Bas Dost geen basisplek kan gaan afdwingen onder de nieuwe bondscoach.

Vervolg: Van Hooijdonk: Geldt voor Dost, maar ook De Jong en Weghorst

Waar Dost bij het Portugese Sporting het ene doelpunt na het andere maakt, lijkt het bij Oranje niet te werken. Achttien interlands verder heeft Dost slechts een Oranje doelpunt op zijn naam staan. Van Hooijdonk is van mening dat de kwaliteiten van Oranje niet kunnen voldoen om Dost te bedienen in Oranje.

In zijn column in VI laat de oud voetballer weten: 'Het jammerlijke is dat Bas daar zelf weinig aan kan doen. Hij is zonder enige twijfel de beste afmaker die we hebben in Nederland. Maar zonder aanvoer vanaf de vleugels en zonder de splijtende passes van een creatieve middenvelder als Wesley Sneijder gaat het niet werken.'

Maar niet alleen voor Bas Dost geldt dit scenario, ook voor Wout Weghorst en Luuk de Jong is Oranje geen uitkomst. 'Misschien kwam het Koeman niet eens slecht uit, in zijn zoektocht naar de ideale veldbezetting. Hij heeft Dost de kans gegeven en heeft nu een argument om het anders te gaan invullen. (...) Als je te weinig kwaliteit hebt om tegenstanders te overrompelen, maakt een ouderwetse nummer 9 het spel veel te statisch. Voor Bas Dost is dat een pijnlijke constatering.'

Van Hooijdonk: Geldt voor Dost, maar ook De Jong en Weghorst

Een korte samenvatting: Waar Ronald Koeman de nieuwe bondscoach is van Oranje, denkt Van Hooijdonk dat topspits Bas Dost geen basisplek kan gaan afdwingen onder de nieuwe bondscoach..