Klaas Jan Huntelaar heeft bij het Amsterdamse Ajax een aflopend contract, waar de clubleiding in gesprek is met de aanvaller over een eventuele verlenging.

Vervolg: Huntelaar met clubleiding Ajax in gesprek over toekomst

Afgelopen zomer keerde de 34-jarige aanvaller terug naar Ajax, waar hij een eenjarig contract tekende bij Ajax. Met de clubleiding is nu in gesprek met de aanvaller over een eventuele verlenging van dat contract.

In gesprek met het Duitse BILD laat Huntelaar weten: 'Ik ben in gesprek met de club en voel me totaal op mijn gemak bij Ajax. De focus ligt momenteel op het kampioenschap, daarna zal het over mijn toekomst gaan.'

Waar Huntelaar zeven seizoenen uitkwam voor het Duitse Schalke 04, kwam hij daar zijn laatste seizoen amper aan spelen toe. Een terugkeer naar Ajax was de uitkomst, waarover de aanvaller laat weten: 'Het voelde niet goed meer. Dat lag niet aan de fans of aan de club zelf, maar het was tijd voor een verandering en om iets nieuws te doen. Het deed hoe dan ook wel pijn. Schalke is mijn club in het buitenland, het is een onderdeel van mijn leven.'

Over oud ploeggenoten Meyer en Goretzka is het zonde dat ze dit seizoen transfervrij vertrekken bij Schalke 04, 'Het is voor de club heel slecht als spelers die lang bij Schalke hebben gespeeld gratis de deur uitlopen. Maar Schalke moet zich niet kleiner maken dan het is, het blijft een enorme club. Er zijn nog steeds veel topspelers die voor Schalke willen spelen.'

Huntelaar met clubleiding Ajax in gesprek over toekomst

Een korte samenvatting: Klaas Jan Huntelaar heeft bij het Amsterdamse Ajax een aflopend contract, waar de clubleiding in gesprek is met de aanvaller over een eventuele verlenging..