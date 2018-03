Spanje geeft Messiloos Argentinie voetballes en maakt er zes

Het vernieuwde Spanje heeft dinsdagavond in een oefenduel tegen Argentinië gruwelijk uitgehaald. Het Messiloze Argentinië kreeg met maarliefst 6-1 klop van de Spanjaarden.

Waar Lionel Messi in eerste instantie het duel toch zou halen, haakte de sterspeler opnieuw af door het opnieuw opdoen van zijn blessure. De Vlo zag het duel vanaf de tribune, waar hij zag hoe zijn Argentinie alle hoeken van het veld zag tegen Spanje.

In de rust was het slechts 2-1 voor de Spanjaarden door toedoen van Diego Costa en Isco, waar na rust gruwelijk uitgelopen werd. Waar de Argentijnen voor rust nog terugkwamen in het duel via Otamendi, was er in de tweede helft geen houden meer aan.

Het was in het tweede bedrijf Isco die met zijn tweede van de avond de marge weer terugbracht naar twee, waarna Spanje geen gas terugnam. Thiago Alcántara en Iago Aspas tilde de score daarna naar 5-1, waar Isco met zijn derde en hattrick de eindstand bepaalde op 6-1.

Waar Isco de grote man was aan de kant van Spanje, gingen er genoeg vraagtekens op waarom de middenvelder bij Real Madrid geen basisplaats heeft. Isco zelf liet weten: 'De bondscoach geeft mij gelukkig vertrouwen, Hij gelooft in mij. Misschien is dat bij Real wel anders.'

De Spaanse bondscoach was zeer te spreken over de zege op de Argentijnen, 'Ik ben echt enorm onder de indruk van zijn spel, Of we nu kandidaat zijn om wereldkampioen te worden? Nou, het was maar een oefenwedstrijd.' Spits Diego Costa vond dat zijn bondscoach nog bescheiden reageerde, 'Als je kijkt naar onze spelers, dan kan je moeilijk zeggen dat we geen kans op de wereldtitel hebben.'

