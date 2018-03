Jong Oranje blijft in race EK ticket na nipte zege op Andorra

Dinsdagavond heeft Jong Oranje maar een nipte zege weten te boeken op de leeftijdsgenoten van Andorra. Arnaut Groeneveld was de enige trefzekere dinsdagavond voor Jong Oranje.

Eerder trof Jong Oranje het Andorra al in de EK Kwalificatiereeks en wist het met 8-0 zege te vieren, maar dinsdagavond was het voetbal erg lastig op de moeilijke grasmat in het Estadi Comunal stadion.

Het duurde dan ook tot in de tweede helft voordat Jong Oranje op voorsprong kwam, Arnaut Groeneveld wist een vrije trap schitterend in de kruising te jagen. Het talent van NEC werd daarmee direcht tot man of the match gekroond.

Door de nipte zege blijft Jong Oranje in de race voor het EK ticket, waar het nu tweede achter de Engelsen staat met 2 punten minder.

