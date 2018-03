Het laatste transfernieuws in binnen en buitenland.

Kamil Glik

Lazio Roma heeft al een vervanger voor de vertrekkende De Vrij gevonden, die op zijn beurt de overstap naar Internazionale maakt. Het zou gaan om Kamil Glik van het Franse AS Monaco, naar verluidt moet de Pools International een slordige 15 miljoen euro kosten.

Isco

Isco wordt opnieuw in verband gebracht met Manchester City, waar Pep Guardiola weg is van de spelverdeler van Real Madrid. The Citizens hebben maarliefst 86 miljoen euro over voor Isco, die in Manchester een slordige 10 miljoen per jaar kan verdienen..

Matthijs de Ligt

FC Barcelona, Juventus, Arsenal, Tottenham Hotspur en Manchester United volgen Ajacied De Ligt op de voet. Waar de verdediger van Ajax nog een doorlopend contract heeft in Amsterdam, kan de jongeling de komende zomer de clubs voor het uitkiezen hebben wanneer het aankomt op een wereldtransfer.

