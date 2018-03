Daags na het ontslag van GertJan Verbeek komt FC Twente met tekst en uitleg over de huidige situatie.

Vervolg: FC Twente geeft statement af na ontslag Verbeek

Rene Takens laat op de persconferentie weten: 'Ik werd in toenemende mate benaderd. Er waren zorgen, of dit de manier was om te bereiken wat we willen. In de Eredivisie te blijven, We hebben niet met honderden mensen gesproken. De conclusie was dat de chemie er niet meer was.'

Waar ook Jan van Halst een stapje terug moest doen, was Van Halst er verantwoordelijk voor dat Verbeek naar FC Twente werd gehaald als opvolger van Rene Hake. 'Ik wil een koe niet in de kont kijken. Hij paste in het profiel. Iedereen was positief. De uitkomst was helaas slecht.'

Daar waar Verbeek per direct afscheid moest nemen van de club, is er voor Van Halst nog ruimte in een andere functie binnen de club. 'Als ik vertrek, zegt Erik Velderman (operationeel directeur, red.) misschien ook dat hij gaat. Dan is er geen leiding meer, dat is niet goed. We moeten aan de club denken, er is nog zoveel te doen. Dat is belangrijker dan Jantje van Halst.'

FC Twente geeft statement af na ontslag Verbeek

Een korte samenvatting: Daags na het ontslag van GertJan Verbeek komt FC Twente met tekst en uitleg over de huidige situatie..