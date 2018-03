Robben ongedurig: Ik houd alle mogelijjke opties open

Arjen Robben wordt ongeduldig van de situatie bij het Duitse Bayern München, waar hij nog steeds geen duidelijkheid heeft gekregen wat betreft zijn toekomst.

Arjen Robben laat in gesprek met Bayerischer Rundfunk weten dat er inmiddels al gesprekken gepland zijn over een contractverlenging, 'Ik ben een beetje ongeduldig. Helaas is er nog geen besluit genomen over het verlengen van mijn contract. Ik heb met Karl-Heinz Rummenigge afgesproken dat we in april gaan praten, dus dan zien we wel.'

Arjen Robben is inmiddels aan zijn negende seizoen bezig bij Bayern Munchen, maar nu houdt de vleugelaanvaller alle opties open. 'Volgens mij is dat het moeilijkste als je in zo'n fase komt waarvan je weet dat het einde dichterbij komt. Het is altijd heel moeilijk om de juiste beslissing te nemen.'

'Ik moet kijken wat mijn onderbuikgevoel me zegt, hoe mijn lichaam aanvoelt. Je neemt alles daar in mee en dan neem je uiteindelijk een besluit.'

