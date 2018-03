Heerenveen doelman V.d Steen vertrekt in zomer: Toe aan nieuw avontuur

Waar de 27-jarige doelman van SC Heerenveen vertrekt komende zomer bij de club uit Friesland.

Waar V.d Steen in 2016 overkwam van Helmond Sport, is de goalie naar eigen zeggen toe aan een nieuw avontuur. 'We willen Wouter bedanken voor zijn inzet. Hij is een echte voorbeeldprof die zich altijd met de volle 100 procent heeft ingezet voor onze club. We wensen hem alle succes in zijn verdere carrière,' laat de Algemeen Directeur van de club weten.

