Osorio: Lozano moet zijn emotie beter onder controle houden

De bondscoach van Mexico heeft PSV-er Hirving Lozano gewaarschuwd, daar waar de bondscoach vindt dat Lozano zijn emotie beter onder controle moet houden.

Waar Lozano dit seizoen bij PSV al enkele keren met rood mocht inrukken, ging het tegen IJsland in het oefenduel afgelopen week ook alweer bijna mis. Hier is goed te zien hoe de middenvelder een klap uitdeelt aan een tegenstander en rood ontloopt.

Waar de spelverdeler mocht blijven staan in het oefenduel, is Osorio van mening dat Lozano op zijn tellen moet gaan passen. In gesprek met de Zuid Amerikaanse media laat de bondscoach weten: 'Hij moet zijn emoties beter onder controle krijgen, Ik heb gezien dat Hirving iets deed wat niet door de beugel kan. Met dergelijke acties kan hij ons in de toekomst benadelen.'

Over het spel van de middenvelder is de bondscoach wel tevreden, 'We denken dat Hirving de kwaliteiten en de potentie heeft om voor een grotere club dan PSV te spelen. Dat zeg ik met alle respect voor PSV en de Nederlandse competitie.'

