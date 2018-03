PSV moet vrezen voor een zomers vertrek van de back Santiago Arias, waar het Engelse Swansea City de Colombiaan begeerd.

Vervolg: Engels SWansea gaat zich in zomer melden in Eindhoven voor Arias

Wales Online weet te melden dat er scouts van Swansea op de tribune zaten tijdens het oefenduel tussen Colombia en Frankrijk, waar Arias de volle 90 minuten meespeelde bij de 3-2 gewonnen wedstrijd in Parijs.

Waar de rechtsback nog een doorlopend contract tot medio 2019 heeft bij PSV, moeten de Eindhovenaren deze zomer wel in actie komen willen ze nog geld verdienen aan de Colombiaan.

Arias zelf staat wel open voor een vertrek naar Swansea City, de vraag is alleen of de Colombiaan dat ook is wanneer de club dit seizoen degradeert uit de Premier League.

