Jordi Cruijff stopt na dit seizoen als trainer van Maccabi Tel Aviv, dan heeft de zoon van Johan Cruijff er zes jaar opzitten.

Vervolg: Jordi Cruijff neemt na zes seizoenen afscheid bij Maccabi Tel Aviv

In 2012 kwam Jordi Cruijff in dienst bij Maccabi Tel Aviv als Technisch directeur, waar hij eerder al samenwerkte met Peter Bosz en Shota Arveladze. Waar Arveladze ontslagen werd, mocht Jordi Curijff als interim trainer opereren voordat hij in 2017 officeel werd benoemd tot hoofdtrainer.

Dit seizoen strandde zijn ploeg in de groepsfase van de Europa League, staat het momenteel tweede in de Israelische competitie en doet het mee om de play offs voor het kampioenschap.

Volgens Cruijff is het tijd dat er een nieuwe wind gaat waaien bij Maccabi, 'Soms is het goed dat iemand binnenkomt en goede ideeën brengt', zei hij op een persconferentie. 'Een nieuwe boodschap en een nieuwe boodschapper. Dat is waar ik op hoop en waar ik in geloof.'

Waar de 44-jarige Cruijff ook terugblikte op zijn periode bij Maccabi, 'Er zijn veel grote momenten geweest. Slechte momenten, zoals verloren bekerfinales. Het eerste jaar was erg belangrijk, vanaf daar zijn we echt gegroeid. Het moment dat de scheidsrechter floot tegen FC Basel, dat we de Champions League bereikten (in 2015, red.), was een van de hoogtepunten.'

Jordi Cruijff neemt na zes seizoenen afscheid bij Maccabi Tel Aviv

Een korte samenvatting: Jordi Cruijff stopt na dit seizoen als trainer van Maccabi Tel Aviv, dan heeft de zoon van Johan Cruijff er zes jaar opzitten..