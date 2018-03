Messi weet dat het dit WK moet gebeuren voor Argentinie

De Argentijnse vedette Lionel Messi heeft de druk voor aanvang van het oefenduel met Spanje verhoogd, waar hij vooral naar zichzelf kijkt.

Lionel Messi weet dat het aankomende WK in Rusland voor hem zijn laatste kans is om met Argentinie voor wereldgoud te strijden. Waar Messi al alles heeft gewonnen wat er te winnen valt, ontbreekt alleen de wereldtitel nog voor De Vlo. In aanloop naar het oefenduel met Spanje liet Messi in gesprek met de Argentijnse FOX Sports weten:

'Het is nu of nooit, omdat er geen volgende keer komt, Een belangrijke generatie gaat stoppen,' doelende op Sergio Agüero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín en Javier Mascherano.

Lionel Messi is gebracht op succes, vooral na de verloren finales tegen Duitsland (WK van 2014) en tegen Chili (Copa América van 2015 en 2016). 'Ik heb niet het idee dat we het Argentijnse volk iets schuldig zijn. We hebben drie keer op rij een finale bereikt', aldus De Vlo. 'We wonnen niet, omdat God dat niet wilde. We hebben wel het gevoel dat we onszelf iets schuldig zijn. We willen afrekenen met de bittere nasmaak. We waren er zo dichtbij. Stel je voor dat we wereldkampioen waren geworden, het zou alles voor iedereen hebben veranderd. We hadden het ook verdiend.'

Lionel Messi kent een positieve insteek, 'Het zou heel mooi zijn om het af te sluiten met de wereldtitel. Als het zo moet zijn, dan zal het ook zo zijn. Mensen willen echt heel erg dat Argentinië wereldkampioen wordt. Ze laten het me overal weten. Hopelijk kunnen we ze dat geven. We hebben een sterke selectie, maar we moeten nog de balans vinden en ons vertrouwen vergroten. Vaak heb ik gedacht hoe het zou zijn om wereldkampioen te zijn. We staan weer op het WK. Ik hoop dat we er een goed WK van maken.'

