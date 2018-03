Van Gaal: Koeman geeft toekomst Oranje weer perspectief

Na het verlies tegen Engeland van jl. vrijdag was de stemming ver te zoeken bij Oranje, maar enkele dagen later tegen Portugal stond Oranje ineens weer als vanouds op het veld in Geneve.

Louis van Gaal was onder de indruk van Oranje en laat de stemming ineens geheel omslaan, waar de oud bondscoach denkt dat Koeman de juiste man is voor de KNVB bij het Nederlands Elftal.

In gesprek met Sport BILD wijst Van Gaal de sombere vooruitzicht van de hand, ''De toekomst van het Nederlandse voetbal is niet zo treurig als velen op dit moment geloven, We hebben een goede opleiding van trainers en spelers. Ik zie veel talenten die snel zullen doorkomen.'

Van Gaal weet ook precies aan te wijzen waar het probleem zit binnen Oranje, 'Het is ook niet normaal dat een bond binnen twee jaar drie keer een bondscoach wisselt. Als je als bondscoach maar acht duels in een jaar hebt om met de ploeg te werken dan is dat van de gekke. Dat gaat niet.'

Van Gaal heeft er vertrouwen in en ziet dat de kaarten nu heel anders geschud zijn, 'Met Ronald Koeman hebben we nu een nieuwe bondscoach die het Nederlandse voetbal naar een positieve toekomst zal leiden'

