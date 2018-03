Koeman heeft Oranje binnen enkele dagen weer op de rit

Waar Oranje vrijdag nog kansloos verloor van Engeland, wist het maandagavond in Geneve tegen Portugal (regerend Europees kampioen) met 0-3 zege te vieren.

Het lijkt erop dat Ronald Koeman het huidige Oranje binnen enkele dagen weer op de rit heeft gekregen, er heerste euforie na de ruime overwinning op de regerend Europees kampioen.

Ronald Koeman vond Oranje tegen Engeland niet eens zo slecht spelen, daar waar de meningen verdeeld lagen. Koeman liet weten: ''Ik hou me vast aan wat ik bij mijn aanstelling voorzichtig heb geprobeerd te zeggen: hoewel we op bepaalde posities individuele kwaliteit tekort komen ten opzichte van andere landen, wil dat niet zeggen dat we niet van ze kunnen winnen.'

Bij Koeman werd er in een paar dagen tijd veel veranderd, van de randvoorwaarden tot het geheel. Ook de instelling van de spelers was tegen Portugal veel beter dan tegen Engeland. 'Die zag ik tegen die Portugezen hard werken voor het team, zijn taken uitvoeren bij balbezit en balverlies, terwijl ik hem een paar dagen ervoor tegen die Engelsen zag wandelen. En hij niet alleen. Wij kwamen in een fase van dat duel dertig seconden niet eens in beeld doordat we liepen te wandelen. Dat kan niet, dat is echt niet meer van deze tijd.'

Waar Koeman de toplanden als voorbeeld noemt, 'Kijk gewoon naar de bereidheid van spelers die individueel meer hebben gewonnen dan wij allemaal bij elkaar. Kijk hoe hard zij nog steeds werken voor hun team. Hoe kunnen wij dan denken dat wij het wandelend ook wel voor elkaar krijgen? Maar tegen Portugal zag je dat we het wel kunnen. We speelden heel compact, de linies veel dichter bij elkaar dan in het duel met Engeland. We wisten hoe Portugal zou spelen, dat ze met twee middenvelders tegen drie van ons zouden komen te staan en niet gingen doordekken, zodat wij een overtalsituatie konden creëren op het middenveld als iedereen zou meedoen, we dúrfden te voetballen én kwaliteit zouden tonen aan de bal. Dat is vooral de eerste helft goed gelukt. Bij rust 3-0, waar het ook 4-0 had kunnen zijn. Na rust deden we het iets minder, maar wel oké, zijn pas een week onderweg.'

In mei en juni oefent Oranje nog tegen de Italianen en Slowaken, waarna erna het vizier gericht moet worden op de Nations League wat start na het WK in Rusland. Al weet Koeman dat het nog een lange weg gaat worden, 'Dus gaan we gewoon door op deze ingeslagen weg, zorgen dat we met spelers die misschien niet meer van wereldklasse zijn, een sterk team gaan bouwen. Tegen Portugal hebben we een grote stap gezet die is uitbetaald in een mooi resultaat. Ik ben blij met de blijdschap van mijn spelers. Ze hebben hard gewerkt en na alle kritiek van de laatste maanden, mogen ze nu even genieten. Ik denk dat zij nu ook beseffen dat deze manier een basis is om ons te gaan plaatsen. Want dat is wel het doel voor 2020.'

