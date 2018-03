Kenneth Perez spreekt bij FOX Sports over het ontslag van GertJan Verbeek bij FC Twente, waar de spelersgroep het had over een gedateerde trainer. Daar neemt hij het even op voor Verbeek.

Vervolg: VIDEO: Hoe kunnen spelers nu weten wat een gedateerde trainer is

💬 | @kennethperez10 laat zijn licht schijnen over het ontslag van Gertjan Verbeek bij @FCTwente:



"Ik las dat de spelers zeggen: het is een gedateerde trainer. Wat weten deze spelers van wat een goede en een slechte trainer is?"https://t.co/Ly48rzcLIm pic.twitter.com/rf8wpfPljO — FOX Sports (@FOXSportsnl) March 26, 2018

VIDEO: Hoe kunnen spelers nu weten wat een gedateerde trainer is

Een korte samenvatting: Kenneth Perez spreekt bij FOX Sports over het ontslag van GertJan Verbeek bij FC Twente, waar de spelersgroep het had over een gedateerde trainer. Daar neemt hij het even op voor Verbeek..