Wanneer Argentinie dinsdag tegen Spanje oefent, is Lionel Messi gewoon van de partij.

Vervolg: Messi speelt met Argentinie gewoon mee tegen Spanje

In eerste instantie zou Lionel Messi het oefenduel laten schieten vanwege een dijbeen blessure, maar De Vlo is hersteld en kan dinsdag gewoon meespelen tegen Spanje in het oefenduel. Maandag trainde Messi gewoon weer mee liet Sampaoli weten.

Het oefenduel van jl. vrijdag tegen de Italianen moest Messi laten lopen, maar Sampaoli is niet bang voor een nieuwe blessure, 'Mocht er ook maar het minste risico zijn, dan zou 'Leo' tegen mijn beslissing ingegaan zijn. De avond voor de wedstrijd tegen Italië liet hij weten niet speelklaar te zijn. Ik denk niet dat er nu iets hem zal tegenhouden om dinsdag te spelen.'

Dinsdag treft Lionel Messi ploeggenoten en vijanden als Andrés Iniesta, Gerard Piqué en Jordi Alba. Maar ook Isco, Dani Carvajal en Sergio Ramos.

Messi speelt met Argentinie gewoon mee tegen Spanje

Een korte samenvatting: Wanneer Argentinie dinsdag tegen Spanje oefent, is Lionel Messi gewoon van de partij..