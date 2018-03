De Nederlands International mag genieten van interesse uit de Bundesliga, waar Borussia Dortmund de verdediger in het kielsoog houdt.

Vervolg: Hans Hateboer in de gaten gehouden door Borussia Dortmund

Hans Hateboer speelde in de Europa League tegen Dortmund en maakte bij Atalanta een prima indruk op de Duitsers, die hem graag willen toevoegen aan de selectie. De 24-jarige verdediger is serieus in beeld bij Dortmund om komende zomer als versterking te halen.

Maar niet alleen Dortmund zou Hateboer willen inlijven, ook het Duitse Borussia Mönchengladbach heeft interesse in de verdediger die in 2015 de overstap maakte van FC Groningen naar de Serie A bij Atalanta.

