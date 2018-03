Jan van Halst heeft maandagavond in een statement gereageerd op het ontslag van GertJan Verbeek.

Vervolg: Van Halst: Ontslag Verbeek was allerminst makkelijke keuze

''We hebben maar één doel de komende periode. Dat is handhaving. Dat betekent allereerst wegkomen bij de onderste plek. We zien dat de ommekeer uitblijft. Daarover is kritisch en stevig gesproken met elkaar met als insteek om hier samen uit te komen,' laat Van Halst weten in het persbericht.

''Hoewel we altijd de hoop hebben gehad dat we het tij zouden kunnen keren is er dit weekend veel nieuwe informatie tot ons gekomen, ook via de raad van commissarissen. Dat maakte duidelijk dat het draagvlak te broos is geworden en dat kunnen wij helaas niet naast ons neerleggen. Het resultaat op korte termijn is nu heilig en dat betekent dat we afscheid nemen van Gertjan Verbeek. Hoe moeilijk ook, zeker ook op menselijk vlak. Boven alles telt nu het eerste elftal.'

Erik Velderman voegde daaraan toe, ''Bij binnenkomst van Gertjan waren de verwachtingen hooggespannen. Helaas is het anders uitgepakt. Dat is voor ons allemaal een teleurstelling. Nu tellen eerst de komende wedstrijden. We hebben Marino (Pusic, red.) gevraagd het seizoen af te maken, hij heeft hierop positief geantwoord. We staan voor een grote opgave en we roepen iedereen op om samen met de spelers één front te vormen. Want alleen door samen te knokken komen we hier uit.'

