Het is crisistijd bij FC Twente, waar GertJan Verbeek dat direct heeft moeten bekopen met zijn dubbele functie.

Vervolg: Verbeek en FC Twente per direct uit elkaar

De hoofdtrainer en Technisch manager van FC Twente is maandagavond per direct op non actief gesteld. Waar Verbeek eind oktober werd binnengehaald als opvolger van Rene Hake, ging het onder leiding van Verbeek niet veel beter met de Tukkers.

Er werd slechts een duel gewonnen onder Verbeek, die nu officieel de boeken ingaat als slechtste trainer ooit van FC Twente. Maandag kreeg Verbeek te horen dat de club per direct afscheid van hem neemt, waar assistent Marino Pusic de taken van Verbeek momenteel waarneemt.

