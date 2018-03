Feyenoord wist het duel tussen het beloftenelftal en NEC van 6 november 2017 af te gelasten, wat de club op een boete kwam te staan.

Vervolg: Feyenoord 2 met succes in beroep tegen puntaftrek

Waar de tuchtcommissie de straf nu heeft verlicht, krijgen de Rotterdammers drie punten in mindering (voorwaardelijk) met een looptijd van een jaar. Dit weet De Gelderlander te melden maandag.

De tuchtcommissie had in eerste instantie drie punten in mindering (onvoorwaardelijkk) geeist tegen de Rotterdammers, die met succes in hoger beroep gingen.

Heet duel van 6 november jl kon niet worden gespeeld omdat Feyenoord niet genoeg spelers op de been kon krijgen, waardoor het duel nu eind april wordt ingehaald.

