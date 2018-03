Michael Zorc en Dortmund gaan langer met elkaar door

Het contract van de 55-jarige sportief directeur Michael Zorc is verlengd bij Borussia Dortmund, zo laat de club maandag weten.

Het nieuwe contract van Zorc loopt nu tot de zomer van 2021, 'De sportieve prestaties van de afgelopen tien jaar zijn nauw verbonden aan de naam Michael Zorc,' laat voorzitter Hans-Joachim Watzke weten.

Met Zorc aan boord wist Dortmund maarliefst drie landstitels te pakken, twee Duitse bekers te winnen en tweemaal een Europese finale te halen.

Zorc liet zelf weten: 'Het laatste anderhalf jaar, uitgezonderd van de bekerwinst en kwalificatie voor de Champions League, is om verschillende redenen moeilijk geweest. In dit verband zie ik het als onze gemeenschappelijke taak om Borussia Dortmund in rustiger vaarwater te brengen, het niveau binnen de ploeg te verhogen en structureel de Champions League te bereiken.'

