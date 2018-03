Wijnaldum: 'Sfeer bij Oranje is 100% omgekeerd'

Oranje heeft haar hotel verhuist van Noordwijk naar Zeist bij de KNVB, waar Wijnaldum wel blij mee is. De oud PSV-er laat weten dat de sfeer bij Oranje wel goed zit.

In gesprek met VI laat Wijnaldum weten: 'Ik keek er tegenop om naar het nieuwe hotel te gaan, maar ik ben er nu blij mee, We moeten nu wel met elkaar omgaan. Het hotel is zo gemaakt; beneden is er een ruimte waar je met z'n allen kunt zitten; kaarten, spelletjes, Playstation.'

'Dan praat je ook met jongens met wie je normaal minder contact hebt, Ik ben alleen op mijn kamer als ik moet slapen, verder ben ik alleen maar bezig met de jongens.'

