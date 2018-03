Jorrit Hendrix: Man. City en Bayern hebben wel het spel waar ik van houd

PSV-er Jorrit Hendrix heeft zijn toekomstplan uitgesproken, waar hij over enkele jaren in het buitenland wenst te spelen.

In een gesprek met vijf jeugdspelers van PSV laat Hendrix opmaken, 'Ik heb natuurlijk mijn ambities en dat is spelen in een grote Europese topcompetitie. Engeland, Spanje, Italië of Duitsland.'

Over de vraag wat Hendrix over vijf jaar bereikt wil hebben antwoord de PSV-er, 'De speelwijze van clubs als Bayern München en Manchester City staat me heel erg aan, dat betekent niet dat ik per se voor die clubs wil uitkomen. Er zijn zoveel mooie clubs in Europa.'

Bij PSV kijkt Hendrix nog altijd op naar oefenmeester Cocu, 'In de A1 kwam Cocu voor de groep staan en toen moest iedereen wel even slikken, want Cocu is natuurlijk een hele grote speler van PSV geweest. Ik kijk nog altijd tegen hem op. Hij heeft mij meegenomen naar het eerste elftal en daar ben ik hem erg dankbaar voor.'

