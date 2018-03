Waar de Duiter Amin Younes twee weken geleden uit de selectie werd gezet, hoeft Ten Hag de vleugelaanvaller niet meer terug dit seizoen.

Vervolg: Amin Younes maakt seizoen af bij beloftenelftal Ajax

In de slotfase tegen SC Heerenveen weigerde Younes in te vallen bij Ajax, waardoor een dag later de Duitser terug werd gezet naar het beloftenelftal. Inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen Marc Overmars en Amin Younes, waaruit is gebleken dat de Duitser dit seizoen niet meer hoeft terug te keren in de hoofdmacht van Ajax.

⛔ | Amin Younes is dit seizoen niet meer welkom bij de A-selectie van #Ajax.https://t.co/FMrvrAc0TY — FOX Sports (@FOXSportsnl) March 26, 2018

Aan het einde van het seizoen loopt het contract van Amin Younes af, waardoor de Duitser komende zomer transfervrij een nieuwe werkgever kan uitkiezen.

