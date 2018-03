Martin Ödegaard staat nu nog in het shirt van SC Heerenveen, wat hem leent van het Spaanse Real Madrid.

Vervolg: Van Hanegem: Odegaard past het best bij PSV, Ajax of Feyenoord

Waar Martin Ödegaard afgelopen week tegen Australie speelde en met 4-1 won met Noorwegen, is volgens Willem van Hanagem een speler die de traditionele top drie clubs beter maakt.

In de column van De Kromme denkt de oud voetballer dat Australie gek is geworden van Noorwegen en voornamelijk de speler van SC Heerenveen, 'Zijn Australië met 4-1 verloor van godbetert Noorwegen, waar alleen Martin Odegaard echt kan voetballen.'

'Dat is nou een speler die Feyenoord, Ajax of PSV beter zou maken. Maar goed, Van Marwijk moet morgen tegen Colombia, dat echt geweldig speelde tegen Frankrijk en een 2-0 achterstand omboog in 2-3 winst. Ik wens Bert veel succes. Ik heb echt genoten van die gasten en dat kon ik wel gebruiken na Oranje en Jong Oranje.'

Van Hanegem: Odegaard past het best bij PSV, Ajax of Feyenoord

Een korte samenvatting: Martin Ödegaard staat nu nog in het shirt van SC Heerenveen, wat hem leent van het Spaanse Real Madrid..