Koeman wijzigt basis op ten minste 6 plaatsen tegen Portugal

Maandagavond speelt Oranje tegen Portugal het tweede oefenduel onder leiding van Koeman.

De nieuwe bondscoach heeft al laten weten dat de basiself behoorlijk wordt gewijzigd en dat er ten minste 6 wijzigingen zullen doorgevoerd worden. VI en het Algemeen Dagblad weten dat te melden. Ook dat van de basisspelers tegen Engeland alleen Virgil van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zullen blijven staan tegen de Portugezen.

Ook zal de goalie Zoet worden vervangen door Jasper Cillessen, Kenny Tete zal Hateboer gaan vervangen in de defensie. Tonny Vilhena neemt de plek van Patrick van Aanholt over en naar verluidt krijgt ook Nathan Aké de kans zich in de kijker te spelen bij Koeman.

Op het middenveld zou Kevin Strootman zijn basisplek kwijt kunnen raken aan Davy Pröpper, Donny v.d Beek mag naar alle waarschijnlijkheid ook zijn basisplek behouden.

Koeman gaat aanvallend met Ryan Babel een Depay te werk, waar hij Dost en Promes vanaf de bank laat starten. Dit is de vermoedelijke opstelling:

Jasper Cillessen; Kenny Tete, Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Tonny Vilhena; Donny van de Beek, Davy Pröpper of Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum; Memphis Depay, Ryan Babel.

