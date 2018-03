Agüero keert in 2020 terug bij Independiente

Waar de Argentijnse goalgetter Sergio Aguero nog een doorlopend contract heeft bij het Engelse Manchester City, wil hij dat in ieder geval volmaken.

Waar de Argentijn nog een doorlopend contract heeft tot medio 2020 bij het Engelse Manchester City, wil de spits dat contract uitdienen. Een verlenging is echter niet aan de orde, want Aguero doet een belofte in 2020 terug te keren bij Independiente in zijn vaderland.

In gesprek met FOX Sports laat de aanvaller weten: 'Mijn contract bij Manchester City loopt in 2020 af, daarna zal ik terugkeren naar mijn thuis bij Independiente.'

