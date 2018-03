FIFA Ultimate Team viert 9e verjaardag

FIFA Ultimate Team bestaat deze week 9 jaar en dat laat EA natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Tot en met 23 maart kun je verschillende extra’s bemachtigen en kun je deelnemen aan speciale challenges. We hebben alles voor je op een rijtje gezet, zodat je goed voorbereid de FUT Birthday viert.

FUT Birthday Squad

De hoofdattractie van dit FUT event is natuurlijk de Birthday Squad. Deze Squad bestaat elk jaar uit andere spelers en omdat het een event is, hebben ze hogere ratings dan je gewend bent. Bestond het team vorig jaar nog uit onder andere Luiz, Torres en Eto’o, dit jaar prijken Ronaldo (95), Hazard (92), Reus (90) en Bale (90) aan de top met de hoogste ratings. Uiteraard zijn ook de overige posities op het veld vertegenwoordigd door spelers die het veld wisten te domineren. Om deze spelers te bemachtigen en aan je FUT Team toe te voegen, dien je tijdens het Birthday event packs te openen of speciale FUT Birthday packs te kopen.

FUT Birthday Squad Building Challenges

Net als vorig jaar kun je weer Squad Building Challenges (SBC’s) met verschillende thema’s voltooien om zo kans te maken op speciale items. Bijzondere aandacht is er voor de ‘End of an Era’ SBC, waarmee professionele spelers die afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, worden geëerd. Daarnaast wordt er tijdens FUT Birthday een nieuwe lading Prime Icons vrijgegeven, waarmee je je team kan versterken. Deze zijn niet alleen beschikbaar in de packs, je kan ze ook bemachtigen door SBC’s te voltooien.

Daily Birthday Wish SBC’s

Voor de loyale FIFA spelers zijn er de Daily Birthday Wish SBC's, die net iets makkelijker te voltooien zijn dan de premium SBC’s. Hoe meer je er voltooid, hoe groter de reward en je krijgt er al één bij het voltooien van drie SBC’s. Vorig jaar was de verdeling als volgt:

Voltooide Challenge Reward

3 Birthday Wish SBC's Mega Pack

4 Birthday Wish SBC's Prime Players Pack

5 Birthday Wish SBC's Rare Players Pack

6 Birthday Wish SBC's Rare Mega Pack

7 Birthday Wish SBC's Jumbo Rare Players Pack

8 Birthday Wish SBC's Ultimate Pack

De rewards stapelen niet op, dus als je bijvoorbeeld zeven challenges uitgespeeld hebt, krijg je alleen de Jumbo Rare Players Pack. Daarnaast krijg je ook nog een unieke SBC kit als je drie of meer van de bovenstaande challenges voltooit.

Nog meer festiviteiten

De verjaardag van FUT valt ieder jaar samen met St. Patrick’s Day op 16 maart. In het verleden koos EA er daarom voor om de verjaardag festiviteiten iets later plaats te laten

vinden, zodat deze niet botste met de events rondom St. Patrick’s Day. Dit jaar hebben ze alles samengevoegd tot één groot feest, waarbij ook de Ierse spelers in het zonnetje worden gezet met speciale items en ratings. Kun je niet wachten om de FUT Birthday Squad-spelers aan je team toevoegen? Koop je FIFA points dan met de digitale PSN Card of Xbox Live kaart van Startselect, zodat jij direct die felbegeerde FIFA Birthday Packs kan scoren.

