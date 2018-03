VIDEO: Skrtel slikt tong in maar wordt pijlsnel geholpen

De Slowaak Martin Skrtel zag in de wedstrijd tegen Thailand bijna zijn einde voorbij flitsen, hij werd echter absurd snel geholpen toen hij die hulp het hardst nodig had; zijn tong klapte naar achter maar gelukkig weten we daar tegenwoordig raad mee uit ervaring.

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH — Ste Carson (@sjrcarson) 25 maart 2018

