eal Madrid wil zich na dit seizoen graag versterken met een spits, daar de club niet helemaal tevreden is over Karim Benzema. Diverse namen gingen al rond en nu heeft ook sterspeler Cristiano Ronaldo een naam aangedragen. De Portugese ster zou Bayern München-aanvaller Thomas Müller hebben aangedragen bij voorzitter Florentino Pérez, meldt Don Balon. Volgens Ronaldo is Müller een betere optie v

Ronaldo wil dat Real Madrid verrassende naam binnenhaalt

Real is vooral op zoek naar een scorende aanvaller, maar dat is Müller allesbehalve dit seizoen. Hij scoorde zes keer in 23 competitieduels. Lewandowski vond al 23 keer het doel in 25 wedstrijden in de Bundesliga. Ronaldo denkt echter dat Lewandowski het moeilijk zal krijgen om het hoge verwachtingspatroon waar te maken en daarnaast liet de Pool onlangs weten graag minder te willen spelen om zo langer fit te blijven. Daarom haalde Bayern in de winterstop al Sandro Wagner van 1899 Hoffenheim.





Ondanks dat Müller dit seizoen wat minder scoort, heeft hij bewezen een voetballer van wereldklasse te zijn. Ronaldo denkt dat Lewandowski het lastig gaat krijgen omdat de Real Madrid-supporters veel meer van hem verwachten dan van Müller. Verder is Ronaldo van mening dat Müller ook en aanvaller van topniveau is. Daarnaast zou Müller ook nog eens goedkoper zijn dan Lewandowski, die meer dan honderd miljoen euro zou moeten kosten. Duits international Müller zou voor rond de tachtig miljoen euro mogen vertrekken.

