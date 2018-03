WK Bal staat weer bol van kritiek

De Telstar 18 van Adidas zal het nieuwe speeltuig worden voor het komende WK in Rusland, waar de introductie van de nieuwe bal altijd gepaard gaat met veel kritiek.

De Spaanse goalies laten weten in gesprek met AS dat de nieuwe bal weer voor veel problemen gaan zorgen. ''We gaan straks in Rusland minstens 35 doelpunten van afstand zien, want het is onmogelijk om met dit ding te werken.'

Pepe Reina gaat verder, ''De bal kon een stuk beter gemaakt worden', doet ook David de Gea een duit in het zakje. 'Hij voelt heel raar aan.' Reina beaamt dit. 'Er zit iets van een plastic laagje overheen, waardoor de bal heel moeilijk vast te pakken is. Keepers gaan een heleboel problemen krijgen met deze bal.'

Maar ook Duits doelman Neuer komt met klachten over de nieuwe bal, ''De bal beweegt ontzettend veel, maar ik denk dat we er maar aan moeten wennen. We hebben geen andere optie.'

