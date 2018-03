Thibaut Courtois wordt verweten dat hij tegen FC Barcelona zijn slechtte wedstrijd speelde, en door niemand minder dan Louis van Gaal.

Vervolg: Thibaut Courtois haalt uit naar kritische Louis van Gaal

De Belgische doelman werd tweemaal door Lionel Messi verschalkt en dat tweemaal door zijn benen heen. Waar de media genoeg geschreven heeft over de blunders van de Belg, bemoeide Van Gaal zich daar ook nog eens mee. ''Als ik zogenaamde experts hoor praten denk ik toch dat ze niks van keepen weten. Van Gaal bijvoorbeeld. Zulke mensen kunnen beter niet praten over doelmannen. Ik weet dat ik goed bezig ben en ik groei naar mijn topvorm voor het WK.'

In gesprek met Sporza laat de doelman weten dat de kritiek best pijn doet, ''Als je je uitspreekt zoals ik bij de Rode Duivels gedaan heb, weet je dat er op een bepaald moment iets terug kan vliegen. Daar heb ik geen problemen mee, maar de manier waarop was wat overdreven. Ik ben sterk genoeg om me daar overheen te zetten.'

Thibaut Courtois haalt uit naar kritische Louis van Gaal

Een korte samenvatting: Thibaut Courtois wordt verweten dat hij tegen FC Barcelona zijn slechtte wedstrijd speelde, en door niemand minder dan Louis van Gaal..