Duitse media eensgezind: Tuchel gaat Wenger opvolgen bij Arsenal

Na 22 jaar lijkt er dan toch eindelijk een einde te komen aan het huwelijk tussen Arsenal en Wenger.

Der Kicker, een zeer betrouwbare bron in de Duitse media, weet zondag te melden dat Thomas Tuchel de opvolger wordt van de Fransman. Waar Wenger sinds 1996 aan het roer staat bij The Gunners, heeft de Franse oefenmeester nog een doorlopend contract tot medio 2019 bij de Londenaren.

Het seizoen voor The Gunners is opnieuw afgegleden naar een dieptepunt, Champions League voetbal voor volgend jaar moet een wonder geschieden willen de Londenaren dat nog bewerkstelligen. Het kampioenschap is nooit in beeld geweest dus moet het seizoen maar goed worden gemaakt met de winst van de Europa League.

Waar Tuchel eerder al een aanbod van de Duitse grootmacht Bayern Munchen afwees, lijkt de Duitser dus te kiezen voor het avontuur in de Engelse hoofdstad bij Arsenal FC.

